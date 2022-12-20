Телеведуча Маша Єфросиніна після зникнення з'явилася та розповіла, що сталося.

Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Маша про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка розповіла про те, куди зникала кілька днів.

"На чотири дні мій обліковий запис в інсті зник. Повністю. Так виглядає блок від самої Meta!

Дотринділася Маша, допосилала (тих, кого не можна називати) туди (куди не можна говорити) ...

Спочатку, зізнаюся, була істерика. Десять років мого життя. Але більше накрило, що ці р., які кидали скарги, перемогли", - написала зірка у блозі.

Шеф-кухар Володимир Ярославський прокоментував пост: "Дуже дуже радий відновленню! Хвилювався…".

Дружина "Холостяка" Микити Добриніна теж не змогла пройти повз: "Маша, яка ти гарна".

Не залишилася осторонь фітнес-тренер Марина Боржемська: "З поверненням, Маша. Ти як завжди чарівна та прекрасна".

Нагадаємо, Єфросиніна після розмови з Кравець із "Квартал 95" викликала бурхливу реакцію .

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна поділилася своїми страхами і зізналася, що її турбує, крім вторгнення Росії.

Також Politeka писала, що Єфросиніна безкультурно висміяла азіатів за їхнє захоплення, влаштувавши цькування



