Цього разу на свої сторінці в Instagram ведуча поділилася дитячими спогадами про життя в Криму.

"Мені 13 років. Керч, провулок Майський. Наша родина живе на дев‘ятому поверсі. Я точно знаю свої обов‘язки: встигнути зробити уроки, попрасувати білизну та відварити картоплю або макарони до того, як вимкнуть світло.. Його вимикають щодня: в гіршому випадку, о 18, коли батьки ще не повернулися (тоді обов‘язково треба збігати к ліфту та постукати і покричати, чи не застрягли вони), або близько 20-ої- тоді ще можна повечеряти разом з родиною. Але, як правило, вимикали під час вечері", — пригадує Маша Єфросиніна.

Тоді її тато запалював керосинову лампу, а мама діставала кубики сухого спирту та доготовувала на ньому їжу. Батько поясював донькам, що "це просто така бідна в нас країна, що Керч дуже маленьке містечко, і для нього електроенергії не вистачає, але має все владнатися з часом".

"З роками, кожного разу, коли раптом зникало світло, де я жила або перебувала, пам‘ять одразу вкидувала мені цю картину наших вечорів в тулупі під керосинкою.. і мені ставало моторошно. Кожного такого разу я казала собі: «боже, як круто, що це просто щитки вибило, або аварія якась на пару годин! Як добре, що це жахіття з постійною темрявою та холодом позаду». Але, виявилось, що то було не жахіття! За вікном тоді не було вибухів, не треба було бігти в укриття, зранку можна було ніжитися під ковдрою й мирно бігти до школи, де все геть забувалося. Та що там, ті часи здаються пригодою, порівняно з тим, через що проходить сьогодні кожен українець. Але сьогодні ми точно знаємо, хто в усьому винен!", — наголосила Марія.

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