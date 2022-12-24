Відомий співак і музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук під час поїздки до деокупованого Херсону порушив важливу заборону.

На своїй сторінці в Instagram артист поділився кадрами, на яких він влаштував виступ на поруйнованому Антонівському мості.

"Херсон. Антонівський міст сьогодні. Той, який з'єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднанні міцною силою нашої любові до рідної землі. Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами, вихід на нього суворо заборонено та мені було важливо саме тут заспівати нашу пісню "Човен", — написав Святослав Вакарчук під відео.

У цій пісні "Океану Ельзи" дуже актуальні для українського сьогодення слова.

"Там зліва і справа цвітуть сади

Там зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя

Голодом морена, але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я", — співає артист.

Напередодні в компанії українських захисників Святослав Вакарчук записав потужне відеозвернення.

"Привіт з Херсону! І до зустрічі у Донецьку, Луганську і на концерті на набережній Ялти", — наголосив лідер гурту «Океан Ельзи».

Нагадаємо, Макс Барських виступив разом із переможцями Нацвідбору на Євробачення TVORCHI.

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