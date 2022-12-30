Слова Джамали пролунали під час пісні U2 "Walk On", яку артистка виконала разом із музикантами з Hozier та Бренді Карлайлою.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Джамала перебувала в США з важливою місією – нагадувати світові про війну. Під час свого виступу на 45-й церемонії вручення премії Центру Кеннеді у США процитувала рядки гімну України. Відповідне відео вона оприлюднила у Instagram.

Вони прозвучали під час пісні U2 "Walk On", яку артистка виконала разом із музикантами з Hozier та Бренді Карлайлою.

"Досі не можу усвідомити, що це сталося. Вперше в історії, на 45 церемонії нагородження Kennedy Center Honor, та й взагалі, у цій залі - прозвучали рядки з Гімну України у виконанні спеціальної версії пісні "Walk On" гурту U2. Бренді Карлайл і Hozier цей момент я ніколи не забуду. Дякую за відчуття, що ми не одні в цій боротьбі за свободу.Як говорив Боно: "Коли я слухав ваші співи, я полетів у космос", - написала Джамала .

Варто зазначити, що Джамала також відвідала США на початку грудня, де взяла участь у гала-вечері у Вашингтоні, зустрілася з голлівудськими знаменитостями Джулією Робертс, Джорджем Клуні, Шоном Пенном, а також держсекретарем США Ентоні Блінкеном та спікером Палати представників Америки Ненсі Пелосі. Разом із чоловіком артистка також побувала у Білому домі у президента Джо Байдена та першої леді США Джилл Байден.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.