Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у чарівні кадри зі своєю старшою донькою.
Як видно, Лілія з Діаною зображені на прогулянці, вони тримаються за руки і кокетливо позують фотографу. Перед камерою телезірка з'явилася у стильному образі – на ній темні штани з білими черевиками та світле пальто, під яким видно білий светр. Волосся телеведучої акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка. Донька зірки теж модно і тепло одягнена.
У підписі до публікації Ребрик написала: "Збережу в пам'яті назавжди кожен приємний момент цього важкого року, щоби ще більше цінувати життя". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
"Мамина копія".
"Такі гарненькі! Мирного неба".
"Красуні, Діана вже така доросла стала. Щастя, здоров'я вам наступного року. А нам усім Перемоги!".
"Світло обов'язково переможе! А воно зараз у серцях кожного українця".
"Як я бігла вранці включати телевізор, щоб побачити вашу чарівну усмішку, образ!"
"Ліліє, ви такі милі з донькою! У Новому році багато світлих днів, подій, кохання та Перемоги!".
"З наступаючим Новим роком! Перемоги та Миру нашій Україні! Вашій родині кохання!".
"Лілія, ви дуже добра і світла людина, нехай мрії збуваються, ми переможемо. Слава Україні!"
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