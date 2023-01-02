Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька чарівних кадрів, на яких показала свій новорічний образ, та привітала шанувальників зі святом.

Як видно, на нових знімках Ліда відображена у затишній святковій локації з вбраною ялинкою та теплим світлом. Перед камерою вона з'явилася у стильному світлому костюмі, що складається з штанів широкого крою та короткого топу на тонких бретельках. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою.

У підписі до публікації Ліда Лі зворушливо привітала українців з новим роком: "Як ніколи, цього року підсумки даються дуже складно… І єдине, що цього дня особливо хочеться — магії та тепла… Не дивлячись ні на що! A останніми думками цього року будуть подяки кожному українцю за віру, ЗСУ за можливість жити, а також спасибі медикам, комунальникам, пожежникам, усім українським героям, які щодня борються за наші життя, за те, щоб у ніч Нового року ми мали світло та тепло! Дякую, що маємо можливість зустрічати (але не святкувати) його та мріяти про нашу найскорішу перемогу! Я бажаю нам усім не падати духом! Не здаватися! Та не втрачати надію! І не зраджувати своїм мріям! І загадати сьогодні опівночі саме те найзаповітніше бажання про яке там сильно мріє кожен… З Новим роком, Любі!".

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