Святослав Вакарчук, який став батьком удруге влітку, продовжує активно виступати на підтримку ЗСУ та українців.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук намагається показати в Інстаграм, як проходять його будні закордоном і чим він займається далеко від дому. На цей раз кадри з виступу артиста привернули чимало уваги.

«Відео – останні години напередодні нового 2023 року (© @ivan.marunych) року. І так ми продовжуємо нести свій прапор і далі йдемо разом на наш власний Еверест», - поділився Вакарчук під роликом.

Українці також висловили свою думку:

«Пісні мого життя ❤️; Дякуємо за всі пісні, які Ви даруєте! 👏 Слава Україні 🇺🇦; ця пісня назавжди у серці💗; Дякую Вам за Вашу творчість та щирість🙏;

І скільки ж болю у вашому голосі… Прямо помітно, як він відчуває всіма фібрами душі ту атмосферу, що довкола! Святослав ви прекрасний!;

Ваші пісні неймовірно надихають, Святославе, це відомо всім Вашим давнім шанувальникам, але не ходіть більше до політики, будь ласка. Пишіть пісні для нас та про нас🙏; Пісні, що продовжують життя❤️‍🩹

Український Дух Воїнів Наших 🤗💙; Браво, пане Святославе! 👏❤️; Дякуємо Святославу 🔥❤️Ви Славите Україну і піднімаєте та прославляєте».

Святослав Вакарчук став батьком удруге влітку 2022 року. У нього народилася дочка, яку назвали Соломією. Вакарчук також має сина Івана. Хлопчик народився 19 червня 2021 року.

"У мене народилася дочка. Їй, до речі, півроку. Цей момент для мене - це теж цей рік. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм", - сказав він.

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