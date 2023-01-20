Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Марат Налчаджіоглу, який відкрито підтримав Україну на відміну від колишньої дружини, не сумував і майже відразу після розлучення закрутив новий роман. Коханою туркою стала українська візажистка Лілія. Дівчина активно веде свою сторінку до Instagram і вже давно публічно показує фото з Муратом.

Так, цього разу і Лілія, і Мурат опублікували у своїх соцмережах кадри зі своєї романтичної подорожі до Мілана. На фото та відео можна побачити, що парочка вирушила у людне місце, мабуть, якась визначна пам'ятка міста, на прогулянку та весело проводить час. На одному з кадрів вони мило притискаються один до одного, а відео навіть цілуються.

У підписі до своєї публікації Лілія написала: "Подорож Європою". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію парочки:

"Гарна пара".

"Красівці".

"Такі красиві".

"Ми від вас недалеко".

"Виглядайте чудово".

"Гарні".

"Не реальна краса дівчина".

"Дуже красива!".

"Щастя вашій родині!"

"Ви супер, щастя вам".

"Ви молодець! Дякую Вам! Удачі та шаленого кохання!".

"Ви дуже красиві та справжні".

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