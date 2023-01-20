Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Голос країни". На проекті учасниця пішла до тренера Святослава Вакарчука, з яким співпрацювала і після проекту.
Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Христина похвалилася стильним чином у білій блузці. Зірка зробила селфі, вражаючи виглядом.
А до цього зірка поділилася підсумками року, опублікувавши фотографії на тлі новорічних ялинок.
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Минулий рік приніс багато горя і втрат, але дав безцінний урок українцям як нації. Ми стали справді великою родиною, де кожен важливий один одному як рідний. У дитинстві я загадувала це бажання кожного НР і ось воно збулося. Ми знаємо собі ціну та відчуваємо свою цінність у світі. Світ захоплюється українцями. Крім кохання та пісень про кохання, у нас тепер є українська лють (тут не про пісню), є сила та міць стояти до кінця та перемоги!", - написала Соловій.
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