На своїй сторінці в Instagram артист розповів про подарунок та останнє повідомлення від Дениса Монастирського, з яким вони були добре знайомі.

"Минулого року у свій день народження я був на Харківщині, де ще йшли бойові дії. Коли вже під'їджав до Харкова, мене набрав Денис Монастирський, привітати, і в розмові запитав, де я, власне, зараз. Почувши де, сказав: "Як повернешся до Києва, заходь. Маю подарунок, символічний". Коли зустрілись, він виніс маленький футляр, в якому була старенька дитяча скрипка. Тоді ж розказав, що це скрипка з музичної школи саме в Харкові. Школи, яку розбомбили росіяни, а скрипка дивом вціліла... Відверто, це був один з найбільш зворушливих подарунків, які я отримував за все своє життя", — пригадує Святослав Вакарчук.

21 січня українці провели в останню путь Дениса Монастирського, Євгена Єніна та всіх інших загиблих у результаті авіакатастрофи в Броварах.

"Сильні, сміливі, людяні (саме так про них говорять усі, хто мав змогу спілкуватись особисто), справжні професіонали і патріоти. Величезна втрата для нашої держави... p.s. останнім повідомленням, яке я отримав від Дениса в переписці, був український прапор... Вічна пам'ять вам, друзі", — додав лідер "Океану Ельзи".

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