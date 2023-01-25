Маша Єфросиніна показала важливе для себе досягнення, про яке могла лише мріяти.

Знаменита ведуча Маша Єфросиніна продовжує показувати в Інстаграм різні моменти свого життя, а також вражає фанатів. Не забуває вона розповідати про свою діяльність за кордоном.

Цього разу Марія розповіла про один із численних виступів Європою із розповідями про реалії в Україні, це подарувало їй знайомство з Наталією Москаленко.

«Тобто знайомлюся я, звичайно, з сотнями людей, але далеко не всі зустрічі призводять до таких результатів: Наталя одразу заявила, що дуже хоче привезти хоча б одну зміну з нашого реабілітаційного табору «Незломна мама» до Іспанії. Звучало, як диво!» – пише ведуча.

Наразі програма реабілітації «Незламна Мама» розрахована на дві категорії жінок із посттравматичним синдромом, спровокованим війною: перша – втрати, тортури, блокада, окупація; та друга – цивільні жінки, звільнені з полону.

У мережі емоційно відреагували на звернення Єфросініної:

Скільки розбитих доль 💔; Ми щасливі приймати їх у Іспанії! Кожна з них важлива для нас!! Неймовірно теплий прийом;

Сил усім і здоров'я для відновлення та віри в себе та майбутнє! ❤️; У мене аж сльози на очах ❤️; Яка важлива робота! 🙏 Маша, дякую вам і всім причетним 💛».

Нагадаємо, Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розставання.

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