Артистка Даша Астаф'єва у гумористичній формі зазначила, що на фото вона у леопардовому, хоча з першого погляду це важко побачити.

Німеччина нарешті погодилася надати Україні танки Leopard 2. Звичайно, ця подія не залишила байдужою весь світ та українців зокрема. Безліч брендів та медійних особистостей підтримали флешмоб #FreeTheLeopards та оприлюднили свої реакції на важливу подію у соціальних мережах.

Не залишилася осторонь і українська модель Даша Астаф'єва, опублікувавши в Інстаграм промовисте фото.

Артистка у гумористичній формі зазначила, що на фото вона у леопардовому, хоча з першого погляду це важко побачити.

"Я в леопардовій білизні, якщо шо. Маленьке свято хороших новин", - зазначила Даша Астаф'єва.

Так, на фото Даша Астаф'єва постала в елегатному образі: у чорній сукні з напівпрозорою вставкою на грудях та спокусливому декольті. Зверху артистка накинула картатий піджак, а талію підкреслила ремінцем. Волосся вона зібрала в зачіску "кінський хвіст", зробила ледь помітний макіяж з акцентом на очі.

Судячи з локації, артистка відзначила надання Україні танків Leopard у ресторані.

Користувачі мережі в коментарях засипали її кількома компліментами. Чоловіча аудиторія вимагала доказів від артистки: "Красива душею і тілом!", "Не вірю жодному слову, де докази?", "Даша, яка ти гарна жінка!"

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.