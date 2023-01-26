Німеччина нарешті погодилася надати Україні танки Leopard 2. Звичайно, ця подія не залишила байдужою весь світ та українців зокрема. Безліч брендів та медійних особистостей підтримали флешмоб #FreeTheLeopards та оприлюднили свої реакції на важливу подію у соціальних мережах.
Не залишилася осторонь і українська модель Даша Астаф'єва, опублікувавши в Інстаграм промовисте фото.
Артистка у гумористичній формі зазначила, що на фото вона у леопардовому, хоча з першого погляду це важко побачити.
"Я в леопардовій білизні, якщо шо. Маленьке свято хороших новин", - зазначила Даша Астаф'єва.
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Так, на фото Даша Астаф'єва постала в елегатному образі: у чорній сукні з напівпрозорою вставкою на грудях та спокусливому декольті. Зверху артистка накинула картатий піджак, а талію підкреслила ремінцем. Волосся вона зібрала в зачіску "кінський хвіст", зробила ледь помітний макіяж з акцентом на очі.
Судячи з локації, артистка відзначила надання Україні танків Leopard у ресторані.
Користувачі мережі в коментарях засипали її кількома компліментами. Чоловіча аудиторія вимагала доказів від артистки: "Красива душею і тілом!", "Не вірю жодному слову, де докази?", "Даша, яка ти гарна жінка!"
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.