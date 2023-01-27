Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар наголосив, що дорослій людині треба в день їсти 500-650г овочів. Євген Клопотенко запропонував низку ідей, що і як готувати, щоб було смачно та різноманітно.

Цукіні та кабачки можна нарізати овочерізкою до вигляду локшини і потім трохи обсмажувати на пательні.

Баклажани - запекти + йогуртовий соус. Або зробити з них крем (запекти та збити з естрагоном, чилі та крем-сиром).

"Зверніть увагу на батат, його вже навіть бабусі на ринку почали продавати. Мені найсмачніше - печений з лимоном. Лимон і батат нарізаєте скибочками + олія, сіль, перець. Викладаєте по черзі скибочки батату та лимону, накриваєте фольгою і печете 40 хвилин при 180г", — пише Клопотенко.

Зірка "Мастер Шеф" радить не забувати про квашену капусту. Її можна додавати до вівсянки, у сендвічі різні, салати.

Помідори фаршируєте кислим сиром, моцарелою, оливками, присипаєте італійськими травами та печете 15 хвилин при 180 градусах.

Будь-яку кашу можна змішати зі свіжим шпинатом, дрібно нарізаними помідорами, оливковою олією та спеціями.

Печена білокачана капуста + солоні огірки + йогурт.

Печені буряк, морква + авокадо та горіхи + заправка з олії, бальзамічного оцту та французької гірчиці у зернах.

Або якщо вінегрет, то спробуйте з м‘яким козячим сиром.

Берете готові морожені суміші овочів та швидко обсмажуєте з чилі та часником. Можна додавати помідор. В кінці лайм/лимон.

Шпинат у вершковому маслі + морква (можна глазурувати у апельсиновому соці) + апельсин + кунжут - топ.

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