Популярна українська актриса щодня розповідає в Інстаграм про своє життя. Останнім часом Ксенія Мішин часто показує себе в спортзалі, дивуючи фанатів.

«Коли день починається о п'ятій ранку, доброго ранку і мені, і вам. Так, мені буває дуже важко, і ліньки, і боляче, і нестерпно. І навіть пам'ятаю, як заплакала у залі від перенапруги. Але є велике «але».

Люблячи ціль, мрія, стан проходять/забуваються через працю і труднощі. Головне, щоб ви справді цього хотіли… Тоді ви з легкістю сформуєте мотивацію та інше ставлення до труднощів.

Тому завжди будуть інструменти, які допоможуть усунути всі труднощі. Наприклад, у залі мені допомагає приємна музика, аудіокниги, аудіолекції. І так у кожній справі» – ділиться Мішина.

Нещодавно Мішина розповіла, як сильно обмежила своє харчування та долучає до здорової їжі сина. Вона поцікавилася у ролику, чи подобається йому їжа і чи смачно.

Однак навіть через цей ролик у мережі почали соромити зірку.

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