Популярна українська актриса щодня розповідає в Інстаграм про своє життя. Останнім часом Ксенія Мішин часто показує себе в спортзалі, дивуючи фанатів.
«Коли день починається о п'ятій ранку, доброго ранку і мені, і вам. Так, мені буває дуже важко, і ліньки, і боляче, і нестерпно. І навіть пам'ятаю, як заплакала у залі від перенапруги. Але є велике «але».
Люблячи ціль, мрія, стан проходять/забуваються через працю і труднощі. Головне, щоб ви справді цього хотіли… Тоді ви з легкістю сформуєте мотивацію та інше ставлення до труднощів.
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Тому завжди будуть інструменти, які допоможуть усунути всі труднощі. Наприклад, у залі мені допомагає приємна музика, аудіокниги, аудіолекції. І так у кожній справі» – ділиться Мішина.
Нещодавно Мішина розповіла, як сильно обмежила своє харчування та долучає до здорової їжі сина. Вона поцікавилася у ролику, чи подобається йому їжа і чи смачно.
Однак навіть через цей ролик у мережі почали соромити зірку.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.