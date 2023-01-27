Популярна співачка Злата Огневич продовжує активно працювати над новими проектами. Незважаючи на те, що зірка часто стикається із критикою своєї творчості, вона продовжує дивувати ідеями шанувальників.

Нещодавно Огневич зізналася, що візьме участь у цікавій зйомці, але вже не одна, а разом із колегами. Встигла артистка засвітитися разом із українською виконавицею, похваливши її образ.

Як вам мій лук? – спочатку написала Злата. Після цього вона додала: “Мамарика на базі. Крута!».

Зазначимо, раніше Злата розповіла, що вирушила з командою у Херсонському напрямку і це було трохи хвилююче.

Також артистка показала миле фото та розповіла, що збір для допомоги людям із Протасового Яру закрили.

Як відомо, раніше Злата оголосила збір 250 тисяч гривень на закупівлю будматеріалів, меблів та техніки до будинків людей у ​​Протасовому Яру, які постраждали від російських ракет. Тепер зірка розповіла, що збір вдалося закрити, і звернулася до українців із подяками та захопленням.

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