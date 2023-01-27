Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розкрила "секрет буття".

Як виявилося, Оля виклала чергове зі своїх гумористичних відео, в якому кумедно розповіла у чомусь "секрет буття". Вона так і назвала своє відео. А в ньому коротко і просто пояснила: "Коли ти помер - ти не знаєш, то ти помер. Але дуже складно тим, хто біля тебе поряд. Так само, якщо ти тупий".

У підписі до відео Цибульська написала: "Бережіть себе та один одного". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Це про мене".

"Сто відсотків".

"Дякую, Олю, підняли настрій".

"Ти так точно все кажеш. Доречно".

"Дуже смішно, сміюся вголос".

"Але краще, коли ти співаєш".

"Жінка з України має в голові сценарій".

"Це дуже в крапку і дуже смішно".

"Олю, кожне Ваше слово потрапляє в ціль".

"Це про Тищенка".

"Це треба до такого додуматися".

"Це шедевр".

"Золоті слова!".

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