Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розкрила "секрет буття".
Як виявилося, Оля виклала чергове зі своїх гумористичних відео, в якому кумедно розповіла у чомусь "секрет буття". Вона так і назвала своє відео. А в ньому коротко і просто пояснила: "Коли ти помер - ти не знаєш, то ти помер. Але дуже складно тим, хто біля тебе поряд. Так само, якщо ти тупий".
У підписі до відео Цибульська написала: "Бережіть себе та один одного". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Це про мене".
"Сто відсотків".
"Дякую, Олю, підняли настрій".
"Ти так точно все кажеш. Доречно".
"Дуже смішно, сміюся вголос".
"Але краще, коли ти співаєш".
"Жінка з України має в голові сценарій".
"Це дуже в крапку і дуже смішно".
"Олю, кожне Ваше слово потрапляє в ціль".
"Це про Тищенка".
"Це треба до такого додуматися".
"Це шедевр".
"Золоті слова!".
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