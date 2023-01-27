Українська співачка Оля Полякова, яка більше не приховує свій вік, як і раніше, хоче виглядати молодшою.

Для цього Полякова, зокрема, приділяє час для різних процедур, пише Politeka.net. У тому числі і для омолодження шкіри обличчя.

На своїй сторінці в Інстаграм задоволена співачка повідомила, що прийшла на чергову процедуру.

"Знову буду молоденькою", - похвалилася Полякова перед процедурою Genesis, вже лежачи на кушетці.

Свій наступний сторіс Полякова записала вже на знімальному майданчику, вихваляючись і результатом омолодження, і новими вбраннями та зйомками, які стартували, незважаючи на війну.

Співачка повідомила, що це перший знімальний день. А ось що це буде за телевізійний продукт і яку роль відведено їй, Оля поки не стала розкривати.

«Ну що, дорогі мої, незважаючи на те, що в нашій країні триває війна, у нас почалися зйомки. Слава Богу! І сьогодні перший знімальний день, і я ось така гарна», - повідомила Полякова у яскравому вбранні.

Нагадаємо, 17 січня Олі Поляковій виповнилося 44 роки.

Свій справжній вік артистка намагалася приховувати до літа 2022 року. Тоді, в ефірі програми «Дорослі дівчатка», яку Оля Полякова веде з Машею Єфросініною, співачка зізналася, що насправді їй 43 роки, а не 38, як досі говорили у ЗМІ.

«Мені здавалося це важливим. Ось я так виглядаю, ніхто не дає мені мого віку, чому я маю його називати. Я не розуміла чому, це зі мною відбувалося», – відверто розповідала співачка.

Також повідомлялося, що Поляковій після її нових одкровень пригадали інтерв'ю Ксенії Собчак.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику, який виїхав з України.