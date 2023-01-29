Шеф-кухар вирішив розповісти українцям про кілька корисних порад. Хіменес-Браво сам пройшов нелегку дорогу, оскільки довго намагався схуднути.

«Декілька порад для вашого здоров'я. Я не дієтолог чи тренер, можу говорити лише з особистого досвіду.

Перше, що вам потрібно, так це здорове харчування. Воно має бути збалансованим – цукор, жири. Це все необхідно вашому організму, не можна повністю виключити.

Друге, активний спосіб життя. Ви повинні багато рухатися, не обов'язково ходити до спортзали, можна просто більше гуляти пішки.

Третє, не треба соромити себе своє тіло. Звичайно, я люблю своє тіло і коли воно у спортивному стані. Але я ніколи не критикую інших, тому що кожне тіло є ідеальним» - зізнався Ектор.

Також раніше Ектор показав, як виглядав 5 років тому, поділившись новим сторісом у своєму блозі. А після цього показав, як виглядає тепер, вихваляючись фігурою.

"У спорт я пішов, бо у мене була зайва вага. Це не тільки погано виглядало, але ще дуже погано шкодило моєму здоров'ю. Зараз я у спорті більше 5 років. Моє самопочуття набагато краще, тіло здорове, розум свіжий, енергії через край" , – написав Ектор.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.