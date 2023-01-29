Популярна екс-модель, переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан розлучилася з головним героєм через рік спільного життя. Вона продовжує розповідати про себе, показувати яскраві фото із відпочинку та ділиться зауваженнями.

На цей раз Ганна вирішила показати, як проходять її вихідні, але не стала розкривати, з ким проводить вечір.

«Я не я, коли голодна 😄 у вас так само?» - пише Ганна під задоволеними кадрами із ресторану.

Багато хто звернув увагу на вбрання екс-моделі, а також її образ загалом:

«Прям у крапку про мене 😂; Де плаття купили?; красуня; Ооооо, змарніла .... Старіємо); Лялечка🔥😍; стала похмурішою, як на мене;

Анюта, ти 🔥; Тарілочниця на роботі ...😂; 😍Клас».

Також Ганна Богдан вирішила показати, як намагається себе тримати у формі та що допомагає їй відволіктися. Цього разу вона у Сторі опублікувала короткий ролик.

"Я не намагалася схуднути, я лише виключила зі свого раціону все солодке", - написала Богдан.

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