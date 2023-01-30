Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, в якому вшанував пам'ять героїв Крут - українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Сергій Лазановський емоційно виконав українську народну пісню доби козаччини "Чорна рілля ізорана".

"Вранці 29 січня 1918 року розпочався наступ більшовиків на станцію Крути. За різними даними їх було від 4 до 6-7 тисяч. З українського боку в бою під Крутами брали участь 300-600 бійців. Бій тривав кілька годин: були відбиті декілька атак, бойові втрати більшовиків складали до 300 убитих, а ще поранені, полонені. Аби уникнути оточення, українським військам віддали наказ відійти. Тоді, відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. Взвод у сутінках втратив орієнтир і вийшов на станцію Крути, яку вже зайняли червоноармійці. Близько 30 юнаків взяли у полон, катували, а потім стратили", — нагадав співак українцям історію героїв.

Українці в коментарях підтримали Лазановського:

"Таке цікаве та болюче для серця виконання цієї композиції !!! Супер!";

"Бідний наш український народ, відколи існує Україна, відтоді вона вічно страждає.😢 Коли вже це припиниться?".

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