Євген Клопотенко зазначив, що мус дуже щільний, досягається це завдяки шоколадній складовій, тобто він добре поводиться і в теплому приміщенні (не починає миттєво танути).

Шоколадний мус – це чудовий десерт, який підходить як дорослим, так і дітям. Ніжний смак шоколаду у поєднанні із вершками, ягодами, м'ятою або будь-якими іншими компонентами здатний зробити буденні дні ще кращими.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів на своєму сайті, як приготувати цю страву.

Мус дуже щільний, досягається це завдяки шоколадній складовій, тобто він добре веде себе і в теплому приміщенні (не починає миттєво танути). Текстура пориста, повітряна, крім шоколаду, додаються деякі смакові складові, щоб ускладнити і розширити смак. Коли скуштуєте першу ложечку, зупинити вас вже ніщо не зможе.

Інгредієнти :

1 шт. Яйце

100 р. Шоколад

100 г. Вершкове масло

100 г. Вершки 33%.

Сіль щіпка.

Перець Чилі до смаку.

Приготування :

Розтоплюємо шоколад на водяній бані. Як тільки шоколад починає танути, додаємо до нього вершкове масло. Коли шоколад та олія розтопиться – забираємо з лазні, перемішуємо і даємо охолонути. Вливаємо вершки, в масу, що вийшла, перемішуємо до однорідності. Відокремлюємо жовток від білка, додаємо щіпку солі і активно збиваємо віночком. Білок акуратно вводимо у шоколадну масу. Після цього переливаємо мус у форму, в якій він застигатиме. Зверху трохи посипаємо сіллю та за бажанням перцем чилі. Форму ставимо у холодильник на 20-30 хвилин до повного застигання.

Шоколадний мус — безумовно те, чим варто поласувати в цю пору року... І будь-якої пори року! Простота і чистота насиченого, концентрованого шоколадного смаку, тануча, невагома текстура, що розповзається язиком, ніби туман, що розсіюється вранці.

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