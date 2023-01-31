Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала лаштунки її масштабних концертів та яскравих шоу та фрагменти цих виступів.

Як виявилось, зараз Світлана готується до нових концертів за кордоном. У ролику зірка показала роботу з хореографом, звукорежисерами та іншими фахівцями, репетирує свою гру на барабанах. На деяких кадрах вже можна побачити фрагменти виступів, радісну публіку та роботу співачки на сцені.

У підписі до публікації Лобода написала: "Ми облетіли десятки міст нашої неосяжної планети. Попереду новий ривок! В якому місті Ви хотіли б побачити наше шоу? Якщо ми ще не доїхали до вас, то виправимо цього року. А поки що тримаємо курс на Ташкент. Вже 31 січня! В якому місті".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки, запрошуючи її до своїх міст:

"Тур Україною".

"Невже українські міста не заслуговують на концерти? Обов'язково потрібно їхати за кордон? Нам теж потрібне хоча б невелике перезавантаження!".

"Український тур".

"Гордість українського народу".

"На червоній площі чекаємо на ваш концерт. Після перемоги України!".

"Хочемо концертний тур містами Луганщини: Стаханов, Первомайськ, Попасна, Кремінна, Рубіжне. Як маршрут?".

"Іжевськ, але цього вже не буде".

"Варшава".

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