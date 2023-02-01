Популярна українська співачка Злата Огневич вирішила розповісти у мережі, як пройшов місяць від дня ракетного обстрілу Протасового Яру. Артистка розповіла, як прийшла перша партія допомоги, яку вони разом збирали з небайдужими.

Це техніка, будівельні матеріали, посуд та інше. Я побачила ракетні уламки, які мешканці будинків досі знаходять у своїх меблях та стінах. 😔 Посмішка хлопчика Микити, якої точно побачить цю посаду найцінніше.

Я пишу це повідомлення і плачу від того, що ці люди не заслуговують на це. Вони люди світла та добра! У нас ще багато роботи попереду, у нас залишився бюджет на огорожі, меблі та будівельні матеріали. Ми зробимо все, щоб повернути людей до нормального життя» - поділилася Огневич.

У мережі також висловили свою думку:

«Наша Україночка з великим серцем!; Молодці! Велике серце ❤; Це до сліз, Злата з великим серцем 🙏🫶; Я знаю це чудові відчуття, коли ти допомагаєш людям;

Дякую за вашу допомогу! Ви – неймовірна!; Ти дуже мала крута ❤️Яка Ви прекрасна Людина! ❤».

Нагадаємо, "Боже, як красиво": фаворитка Ями Різатдінова згадала "Танці зі зірками" та розповіла, що хотіла б змінити.

Як повідомляла Politeka, "Дивися, кого ти втратив": Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.

Також Politeka писала, що "Не зупинятися": Осадча чесно розповіла, що дарує їй внутрішній спокій під час війни.