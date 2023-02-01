Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист та хореограф. Зірка переміг на шоу "Танці зі зірками", а після цього був суддею "Україна має талант". Зірка одружена з Наталією Татаринцевою, яка є чотириразовою чемпіонкою світу з танців. Не забуває Євген та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка показав, у якій позі може поцілувати дружину, здивувавши українців.

"Ох, як нам хочеться на гарне тропічне узбережжя, лежати на пляжі та насолоджуватися один одним!"

Але це лише після нашої перемоги!

Віримо у наших хлопців та дівчат із ЗСУ!

Тримаємо сильний тил!

Але не забуваємо жити, бо ця боротьба заради життя!

Нехай війна не краде нашу молодість!

Живіть, кохайте, мрійте!", - написав Євген Кіт під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А вона, на жаль, краде і молодість і радість і життя. Але тримаємося";

"Круто! Дуже оригінальна задумка";

"Які ви красиві, найкращого вашій родині! Нехай мрії збуваються";

"Євген я сподіваюся, що вже скоро ваше бажання виповниться і ви з дружиною будете на відпочинку, щиро вам цього бажаю".

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