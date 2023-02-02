Олімпійська чемпіонка з фехтування та учасниця шоу "Танці зі зірками" Ольга Харлан поділилася з українцями трагічною звісткою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram спортсменка повідомила про смерть своэї бабусі та показала їхнє останнє спільне фото.

"Це наше останнє фото з бабусею. Воно було зроблене 2 тижні тому, коли я їздила додому. Це ранкове фото, я у своїй дурацькій піжамі, бабуся з зачіскою, зробленою мною, і трошки посмішки на наших лицях. Але бабусі було дуже боляче. Сьогодні її не стало. Спогади про неї - це неймовірна любов, величезна підтримка, дуже веселі історіі з мого дитинства і багато іншого, що залишиться в моїй пам’яті назавжди. Назавжди у наших серцях…", — написала Ольга Харлан під світлиною.

Українці в коментарях підтримали зірку та висловлюють свої співчуття:

"Ви дуже щаслива людина, що до такого віку бачили, могли обійняти свою бабусю… моєї не стало, коли мені було 9 років, і я досі за нею сумую 😢 … царство небесне вашій бабусі 🙏";

"Співчуваю вашій втраті. Царство небесне бабусі 😢";

"Бабуся продовжує Вами пишатися!".

"Світла пам’ять 🙏 Бабусі - то така любов, якої навіть батьки не можуть дати 🥲 Я вже роки згадую ті миті, в яких я була з ба❤️і ніби більше нікого на світі не було …але радію, що вона пішла раніше, хоч серце її не краялось, бо друга війна на віку то вже якесь пекло".

Нагадаємо, що у родині Ольги Харлан відбулося поповнення, фото та ім'я малюка.

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