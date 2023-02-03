Популярна українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила висловитись після досить скандальної ситуації, що сколихнула мережу. Артистка висловилася щодо злочинів хлопців, які накачували дівчат різними препаратами.

«Треба зробити сексуальну та психологічну освіту обов'язковим предметом у школі. Виявляється, ці хлопці нічого не знають про особисті межі та права жінок. А якщо вони не одні такі?

Мене розриває від гніву, правоохоронці не мають права замовчувати цю справу з накачуванням дівчат алкоголем та наркотиками. Злочинці зазнають покарання. Це закон рівноваги та справедливості» - висловилася Злата.

"Виявляється, жінка провокує до того, щоб її зґвалтували. Тобто, я, жінка, яка одягнулася красиво, зробила мейк та зачіску, вийшла на прогулянку або приїхала на вечірку з танцями та коктейлями, просто тому, що в мене чудовий настрій – провокую ?

Це що за хворобливу свідомість має бути у всіх тих, хто підтримує жалюгідних покидьків, що накачували дівчат на вечірках алкоголем з наркотиками, а потім зливали це все в мережу?" - раніше обурилася співачка.

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