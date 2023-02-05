Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати суп із фрикадельками.

"Не потрібно їсти суп кожен день. Але після рецепту супу з фрикадельками — вам точно захочеться робити це частіше", — пише Євген Клопотенко.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

2 курячих крильця

1 морквина

1 цибулина

300 г курячого фаршу

100 г спаржевої квасолі

2-3 картоплини

1 ч. л. хмелі-сунелі

1 жовток

2-2,5 л води

сіль до смаку

В каструлю викладіть курячі крильця та залийте водою. Доведіть до кипіння, зніміть пінку й додайте очищену цибулину та шматочок моркви. Варіть на середньому вогні 30 хвилин, аби вийшов насичений овочевий бульйон.

Тим часом очистьте моркву та картоплю. Моркву наріжте маленькими кубиками, картоплю – середніми. Спаржеву квасолю розріжте навпіл. Дістаньте з бульйону крильця та овочі, додайте нарізану картоплю. Посоліть до смаку і варіть ще 10 хвилин на невеликому вогні.

"Викладіть у миску курячий фарш, додайте 1 жовток, хмелі-сунелі та сіль до смаку. Ретельно перемішайте. Сформуйте з курячого фаршу кульки приблизно однакового розміру. Додайте кульки до насиченого бульйону разом з морквою та проваріть на слабкому вогні ще 10 хвилин. Наприкінці додайте порізану навпіл спаржеву квасолю та хмелі-сунелі до смаку. Суп з фрикадельками готовий", — пояснив переможець "Мастер Шеф".

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