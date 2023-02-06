Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, який раніше їй зробив несподівану пропозицію. Після цього пара вже встигла кілька разів посваритися. Трінчер спочатку не хотіла міняти прізвище, а чоловік наполягав. Навіть теща стала на бік Олександра, але Ганна вперлася. А після цього був ще один скандал, коли відверті фотографії опинилися у мережі. Трінчер вважала, що це її робота, а Волошин був проти такого. У результаті пара домовилася, що Ганна не зніматиметься у надто відвертих фотосесіях.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна показала, як дратує свого чоловіка.

"Відео, яке розумієш без слів", - написала Трінчер.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"клас… геніально… як життєво та правдиво";

"Які ви чудові, будь-якій вашій парі, не звертайте увагу на негатив та різний хейт, ви супер! Так тримати";

"Це коли він запитав тебе: що будеш, а кажеш мені тільки каву у цьому кожна жінка".

Нагадаємо, Трінчер показала, як обирала взуття на власне весілля

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер показала молоденьку маму-красуню на весіллі.

Також Politeka писала, що Трінчер розімліла в обіймах новоспеченого чоловіка.