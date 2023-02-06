На цей раз шеф-кухар показав українцям кумедний ролик "чому я не худну", в якому може впізнати себе кожен. Таким чином Ектор отримав багато коментарів.

Ектор намагається показувати в мережі не лише корисні рецепти, а й успішно ділиться особистими роликами та просто позитивними відео.

«Не можу зрозуміти, чому не можу схуднути. Також я щогодини: час перекусити!» - віджартувався Ектор. А потім додав: Ти знаєш кому відправити.

Гумор у мережі оцінили відразу ж, оцінивши життєвість ситуації більшості охочих схуднути останнім часом:

«Написав той, хто веде на местер-шеф; Ну сирочки то святе; як же життєво; Це я)); 😂 тобто слабкість, у мене теж; 😂ха, звичайно, ми всі маємо маленькі слабкості.

Навіщо худнути? Маса-це сила 🔥; Тому що ви і так красень 😉💖; Як це знайомо 😜 десь надвечір особливо хочеться))».

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес Браво показав, як приготувати шоколадні бомбочки.

"Любителям солоденького приготуватися: сьогодні приготуємо пухкі булочки з Нутеллою. На старт, увага… марш! 🔥", - пише зірка "Майстер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.