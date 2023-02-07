Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, розповіла, що нещодавно до неї додому в Баришівку з Польщі приїздили два члени знімальної групи, які знімали кадри для документального фільму.

"Їдучи з Баришівки до Києва в таксі, хлопці в мене запитали: «Як скоро Україна замінить кирилицю на латинські літери?». Це питання для мене було як підніжка. Я ніколи в житті сама собі не ставила таке питання і нічого не знала про те, коли яка країна змінила свої літери і почала писати латинськими літерами. Ми почали діалог і в розмові мені пояснили, що польські літери також були замінені, і що в них є свої особливі літери, які є лише в них", — пише Alyona Alyona.

Виконавиця дізналася, що так само і в Туреччині, балтійських країнах, тощо. Кожна мова має свої особливі та неповторні літери, але загалом пишуть вони всі латинськими літерами.

"Я не сформувала для себе свою думку, але я б хотіла дізнатися більше про це, в тому числі поділившись цими роздумами разом з вами. Буду вдячна вам, якщо ви в коментарях напишете свої думки з цього приводу і дасте відповідь на питання польського оператора — чи перейдемо ми на латинський алфавіт і якщо перейдемо, то коли?", — додала Альона.

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