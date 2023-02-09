Знаменита українська виконавиця і цього разу вирішила порадувати фанів одразу кількома кадрами без макіяжу та фільтрів. У такий спосіб артистка похвалилася природним чином, а також отримала компліменти від українців, у 38 років зірка виглядає доглянуто та свіжо.

Найголовніше правило для співачки - це давати шкірі перепочинок після важкого сценічного гриму.

Зірка вважає, що кожній дівчині потрібно пити багато води, адже це запорука вічної краси. Також важливо відмовитись від шкідливих звичок. Поза сценою вона також правильно харчується і намагається взагалі не фарбується.

Також не робить Кароль і об'ємних укладок та пишних зачісок, намагаючись оберігати природну красу.

Раніше ми писали, як блогер Олексій Дурнєв порівняв Тіну Кароль із подругою мами:

«Мені молодші дівчата подобаються. Тому що Тіна Кароль – вона ніби з мамою до одного класу ходила. Я такого не пригадую, щоб зацікавився жінкою свого віку, окрім Даші (Астаф'євої), звісно. Даша особлива».

Нагадаємо, "Всі леопарди наші": зірка "1+1" Вітвіцька зачарувала образами на хвилі мережевого тренду.

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