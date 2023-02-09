Христина Решетник зазначила, що під час війни для неї дуже близькою стала одна людина.

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника разом із трьома синами знялася у фотосесії та підкорила атмосферними кадрами. Крім того, вона показала людину, з якою давно хотіла зустрітися. Результатом зйомки Христина Решетник поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Христина Решетник зазначила, що під час війни для неї дуже близькою стала одна людина - її кума Яна.

"З перших днів війни вона постійно на зв'язку, чи не перша пише і переживає щоразу, коли в Києві обстріл. І це "Привіт! Як ви там?" – найцінніше, що можна почути. Дякую, за те, що доля звела нас! Дуже люблю тебе і всю вашу родину! І мріємо про спільну зустріч у Києві та святкуватимемо нашу перемогу", - зазначила вона.

Для теплих фото біля ялинки Христина Решетник із синами вбралася в одному стилі, що додало знімкам особливого настрою.

Так, Христина Решетник із синами Іваном, Дмитром та Олександром приміряли повсякденні вбрання у стилі кежуал. Малята щасливо посміхалися, сидячи біля ялинки поряд зі своєю улюбленою мамою та хрещеною.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.