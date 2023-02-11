Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала чарівне фото з доньками та розповіла, як взяла їх із собою на гастролі.

Як видно, на новій фотографії Лілія знята, сидячи на сцені разом зі своїми доньками Діаною та Поліною, а за їхніми спинами порожня зала. При цьому серед них усіх сидить милий білий песик. Так, Лілія позує у світлому костюмі спортивного стилю, а її дівчатка у схожих рожевих вбраннях.

Як виявилося, Ребрик зараз на гастролях зі своєю виставою, і вона пообіцяла взяти з собою доньок. У підписі до публікації актриса розповіла: "Попри обставини, між тривогами - виставу таки зіграно. Черкаси, дякуємо! #далібуде. P.S. Обіцяла дівчаткам взяти їх на гастролі із собою - вони щасливі. Такі щасливі миті, коли разом".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки з доньками:

"Які вони гарні. Мама красуня, номер один в Україні".

"Велике дякую за спектакль, за емоції! Ви – кохання".

"Чекаємо на вас у місто Дніпро зі спектаклями!".

"Клас. Дуже важливо прислухатися до дітей і приділяти їм максимум уваги".

"Чарівні, обожнюю вас".

"Обіймаю серцем. Все обов'язково буде добре".

"Які красиві дівчатка! Удачі Діані та Полінці в майбутньому!".

"Ліля, які ж дівчата у вас красуні!"

"Скільки задоволення отримала від вистави, дуже сподобалась".

"Як же ви прекрасні!"

"Які ви гарні! Лілія та донечки".

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