Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала чарівне фото з доньками та розповіла, як взяла їх із собою на гастролі.
Як видно, на новій фотографії Лілія знята, сидячи на сцені разом зі своїми доньками Діаною та Поліною, а за їхніми спинами порожня зала. При цьому серед них усіх сидить милий білий песик. Так, Лілія позує у світлому костюмі спортивного стилю, а її дівчатка у схожих рожевих вбраннях.
Як виявилося, Ребрик зараз на гастролях зі своєю виставою, і вона пообіцяла взяти з собою доньок. У підписі до публікації актриса розповіла: "Попри обставини, між тривогами - виставу таки зіграно. Черкаси, дякуємо! #далібуде. P.S. Обіцяла дівчаткам взяти їх на гастролі із собою - вони щасливі. Такі щасливі миті, коли разом".
Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки з доньками:
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"Які вони гарні. Мама красуня, номер один в Україні".
"Велике дякую за спектакль, за емоції! Ви – кохання".
"Чекаємо на вас у місто Дніпро зі спектаклями!".
"Клас. Дуже важливо прислухатися до дітей і приділяти їм максимум уваги".
"Чарівні, обожнюю вас".
"Обіймаю серцем. Все обов'язково буде добре".
"Які красиві дівчатка! Удачі Діані та Полінці в майбутньому!".
"Ліля, які ж дівчата у вас красуні!"
"Скільки задоволення отримала від вистави, дуже сподобалась".
"Як же ви прекрасні!"
"Які ви гарні! Лілія та донечки".
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