Молодша донька популярної української артистки Ольги Сумської та актора Віталія Борисюка Ганна вирішила продовжити сімейну династію і після школи вступила до театральної. Поході, дівчина не просто вчиться, але вже й на всю виступає на сцені, беручи участь у спектаклях. Так, нещодавно у своєму Instagram Аня опублікувала чорно-білі кадри, на яких показала себе на сцені.

Як видно, на фотографіях Анна разом із колегами зображені під час вистави. Як зазначила дівчина, вони грали постановку Браніслава Нушича. На сцену вона вийшла в незвичайному образі, на ній довга картата сукня з об'ємними рукавами, її волосся зібране в незвичайну зачіску, а на обличчі величезні окуляри.

У підписі до публікації Ганна Борисюк написала: "Every woman can… (то був Нушич)". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини.

Зазначимо, що після початку війни на родину Ольги Сумської обрушилася критика через старшу доньку Антоніну Паперну, яка залишилася жити в Москві з чоловіком-росіянином та двома дітьми, і не висловлювалася на цю тему. Актриса дуже переживає із цього приводу, раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну вона висловила свою позицію:

"Я спілкуюся з дочкою щодня. Ми спілкуємося, я їй розповідаю, вона дивиться телеграм-канали. Ті українці, які перебувають там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі у розпачі. Ті люди, які не можуть висловитися, вони перебувають у режимі жахливого терору. Я не виправдовуватимуся, тому що я не маю права виправдовувати перед українцями свою дочку", - сказала Сумська.

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