Музикант Потап у своєму фотоблозі присвятив коханій зворушливий пост. У той же час співачка опублікувала фото, на якому позувала на самоті.

Репер Потап, який одружений зі співачкою Настою Каменських , опублікував зворушливе освідчення в коханні. Музикант таким чином спростував чутки про розлучення пари. Тим часом Настя в День святого Валентина опублікувала в Інстаграмі пост, в якому розповіла про розуміння кохання, але не стала згадувати про Потапу і адресувати привітання йому.

Так, музикант Потап у своєму фотоблозі присвятив коханій зворушливий пост. Він опублікував фото Насті та адресував їй теплі слова, якими він розповів про свої почуття до неї.

"Для мене кохання - це воно! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю. Зі святом кохана", - написав Потап.

У той же час співачка опублікувала фото, на якому позувала на самоті. Вона сиділа на кріслі і здавалася задумливою. У пості вона не стала згадувати свого чоловіка, а поділилася лише міркуваннями про кохання загалом.

"Кохання – це велика рушійна сила, яка керує людьми і спонукає до неймовірних вчинків. Мати, яка любить свою дитину, які люблять Батьківщину сини та дочки, чоловіки та жінки окрилені почуттям любові - це люди, здатні змінити світ силою своїх почуттів. Бо почуття окриляють, дають сил і роблять нас незламними. Тому важливо зберігати їх у серці та маленьких дрібничках, які нас оточують", - написала Настя Каменських.

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