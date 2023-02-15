Українська співачка Джамала презентувала ліричний чорно-білий кліп на пісню "Закохана", яка дуже сподобалася шанувальникам. Для створення відео було задіяно декілька київських локацій. Виконавиця представила чуттєве відео на своєму каналі YouTube.
Пісня "Закохана" була представлена у мініальбомі співачки під назвою "Поклик" ще у грудні 2022 року. Але лише зараз вона вирішила зняти на пісню кліп.
На чорно-білих кадрах Джамала показала мальовничі вулиці та станцювала під музику на тлі столиці. Режисером кліпу став Олексій Пархоменко. А головними героями відеоролика виступили закохані пари, які безтурботно гуляють Києвом.
"Не забувайте освідчуватися в коханні", – закликала Джамала у соцмережі.
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Шанувальники вже встигли оцінити новий кліп співачки, наголосивши, що він пробирає їх до глибини душі.
"Моя улюблена пісня для прослуховування", "Ця пісня у мене на повторі в серці і на рингтоні в телефоні", "Люблю слухати тебе Джа, неймовірний музикант і приємна людина", "Весь альбом на повторі кожен день! Кайф нереальний", - писали у коментарях.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.