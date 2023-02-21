Популярний український виконавець, народний артист України Павло Зібров, який останнім часом часто виступає у шпиталях для українських захисників, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист поділився зворушливими фото з дорослою дочкою Діаною та ніжно привітав її з днем ​​народження.

На знімках Павло та його єдина 26-річна донька відображені у різних ситуаціях та локаціях. Серед знімків є той, де їх знято всі сім'єю з дружиною Мариною та донькою. Також зірковий батько показав кадри, де його красуня-дочка позує одна.

У підписі до публікації Павло Зібров ніжно привітав єдину доньку з днем ​​народження, підібравши найтепліші та найщиріші слова:

"Я прихилю тобі світи, щоб у добрі зростала ти, доню, сонечко моє. Дорога моя Діаночка! Для нас з мамою сьогодні найщасливіший день, бо народилася ти - найдорожчий скарб у світі. Ти наша гордість, наша радість, наше життя. Ми з тобою найкраща команда, я вдячний тобі за все, що ти робиш для мене! В такий скрутний час для рідної країни ти показала себе справжньою українкою, дуже пишаюсь тобою і бажаю тобі бути щасливою під мирним небом нашої неньки України!".

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