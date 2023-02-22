Не так давно Ганна Саліванчук травмувалася і змушена була зробити операцію, щоб поставити кістку на місце, через що багато хто став писати їй ом пластиці носа. Через швидкі зйомки артистка почала активно використовувати спеціальні засоби, щоб зняти набряки і вже за кілька днів з'явилася на екрані.

Цього разу Ганна Саліванчук разом із колегами взяла участь у новому проекті, встигнувши вже засвітитися разом із знаменитою 56-річною виконавицею. Ольяга Сумська у стильному вбранні зробила кілька фото разом із Ганною.

Саліванчук була вражена не лише артисткою:

"Неймовірно талановита, еталон краси українського кіно" – написала Ганна, зазначивши Ольгу Сумську. Сама вона покрасувалася перед шанувальниками у червоному корсеті.

Раніше, перед зйомками на дорозі, вирішивши обігнати одного з водіїв і, можливо, навіть пошкодивши його авто, Саліванчук не стала розбиратися і заявила, що "можливо камінчиком її подряпало".

«Це жах, мене щойно переслідував неадекватний чоловік! Лякав, кричав! Він був настільки неадекватний, що я не знала, на що можна було від нього очікувати.

Я розумію, що всім зараз важко, але щоб на мене так кричала чужа людина, коли струс мозку – треба сидіти вдома» - пише Саліванчук.

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