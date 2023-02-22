Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде шоу "Холостяк" та "Холостячка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться не лише робітничими кадрами, а й особистими. На цей раз Решетник поділився знімком, де позував у костюмі.
"Моє кохання – це сім'я
Моя мотивація – це робота
Моє натхнення – це наші Герої
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Моя віра – це Україна", - написав Решетник під фотографією.
Фанати, включаючи "Холостяка" Михайла Заливака та його екс-кохану Ганну Богдан, а також Христину Решетник, поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Чудово сказано";
"Так і має бути у кожного українця".
А раніше Григорій поділився святковими кадрами в день кохання, де був разом зі своєю дружиною Христиною.
"Цього дня ми з коханою хочемо ділитися з вами своїм сімейним досвідом, унікальними секретами та життєвими порадами. А ще вітати вас та ваших близьких", - написав Григорій, звертаючись до фанатів у День Святого Валентина.
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А ще Politeka повідомляла, що Григорій Решетник зацікавив появою з Байденом.
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