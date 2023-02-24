Щоб шанувальники не подумали, що це зробив Микити Добриніна, блогерка додала, що під словом "чоловік" мала на увазі не того, хто за штампом у паспорті, а просто чоловіка.

Відома блогерка та зірка шоу "Холостяк" Даша Квіткова наприкінці січня оголосила про розлучення з ведучим Микитою Добриніним , а тепер заінтригувала шанувальників. Так, в Інстаграм-сториз вона похвалилася дорогим подарунком від таємничого чоловіка та показала, що саме їй подарували.

Даша Квіткова опублікувала фото, на якому знято MacBook, і розповіла, що такий подарунок їй зробив чоловік. А щоб шанувальники не подумали, що це зробив Микити Добриніна , блогерка додала, що під словом "чоловік" мала на увазі не того, хто за штампом у паспорті, а просто людину чоловічої статі.

"Впіймала себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що в тебе чогось немає, і він наступного дня тобі це дарує... Чоловік, є на увазі, - людина чоловічої статі, не за штампом у паспорті", - зазначила блогерка Даша Квіткова.

Варто зазначити, що 21 січня стало відомо, що Даша Квіткова і Микита Добринін розлучилися. Офіційно вони не розлучилися, проте разом не живуть.

В інтерв'ю Маші Єфросініної дівчина зізналася, що вони з Микитою часто сварилися, намагалися "вколоти" один одного. Ці стосунки завдавали їй болю. Добринін сказав, що нічого страшного не сталося. Вони намагаються зберегти добрі стосунки заради сина Лева.

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