Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне відео та розповів про свій виступ на концерті у Польщі, присвяченому річниці війни в Україні.

У ролику, який показав Макс зібрані найзворушливіші та найстрашніші моменти з початку війни, зустрічі людей після довгої розлуки, постріли, вибухи, роботу ЗСУ на полі бою та багато іншого. За словами артиста, ці фрагменти відео зібрані із соцмереж українців, які 24 лютого ділилися своїми переживаннями.

У підписі до публікації Барських поділився і своїми емоціями: "Учора на концерті Stay Together у Польщі, вперше виконуючи "Мамо, не плач", я не зміг стримати хвилювання. Слова сплутались, ставши у горлі комом від торішніх спогадів, що хвилею заполонили мої думки. Дуже складний рік, я раптом зрозумів, що за кожним рядком цієї пісні стоїть чиясь доля. Сьогодні я прокинувся і поринув у ті відео, які ви викладаєте у своїх мережах, у ті спогади, почуття та сенси, які ви в них вкладаєте. Вони надто емоційні та зворушливі. Я безмежно вдячний вам за це".

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