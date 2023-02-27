Відбулася ситуація, яка здивувала Сашу Мудру та образила, тому вона вирішила припинити будь-яке спілкування з Алексом Топольським.

Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудрая, яка зараз живе у США, зізналася, що головний герой реаліті Алекс Топольський писав їй після закінчення проекту. Прочитавши повідомлення від нього, Саша вирішила заблокувати Алекса. В інтерв'ю Аліні Доротюк Саша вперше поділилася, що Топольський їй написав.

Після закінчення шоу вона якийсь час листувалася з головним героєм Алексом Топольським. Він намагався відновити з нею стосунки та говорив, що зробив неправильний вибір у фіналі.

Однак сталася ситуація, яка здивувала Сашу Мудру та образила, тому вирішила припинити будь-яке спілкування з Топольським. Фіналістка "Холостяка-12" сказала, що якось Алекс записав їй голосове повідомлення і наговорив купу гидоти. Дівчина припустила, що він був п'яний чи під кайфом, адже голос був дивним, не зовсім його.

"Він мені так і записав: "Ти знаєш, я все переглянув. Ти в будинку поводилася погано". Ось мені дуже сподобалося: "Навіщо я тебе взагалі там тримав? Навіщо я тебе тягнув до останньої серії". Тягнув він мене… Труси б краще ти свої підтягнув. Мені було неприємно. І особливо неприємно, коли він почав мені говорити: "У тебе стільки дитячих травм, тобі треба це вирішувати, йди розводь мужиків" . Якісь фрази нізвідки", - поділилася Саша Мудра.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" з Топольським публічно відповіла на закиди фіналістки Мудрої.

А ще Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Мудра висловилася про мету переможниці Лозовицької на шоу.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" пригадала, що розчарувало її в Олексі Топольському.