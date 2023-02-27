Нещодавно співачка Настя Каменських опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram, де показала свою зустріч із фан-клубом, якого вона дуже сумувала. Під час зустрічі Каменських була одягнена в обтягуючу майку, яка підкреслила її форми, що округлялися.

Це призвело до того, що в мережі знову почали говорити, що співачка, можливо, вагітна. Після цього Настя зізналася – вона не займалася спортом довгий час та помітно набрала зайвого.

Тепер артистка має намір все відновити і активно працюватиме над собою, вона розповіла, що готова відповісти і на найчастіші питання, щоб поспілкуватися з фанатами.

«Повертаємось до роботи та до життя. Завершаю тренування та йду працювати. До туру залишається менше місяця!» - Заявила Настя і показала, як намагається повернути форму.

Також Настя Каменських вирішила висловитися про підсумки найважчого року у житті кожного українця, не забула при цьому артистка підбити особисті підсумки. При цьому чутки про проблеми в особистому житті артистки з'являються.

«Це рік болю, втрат та тотальної переоцінки життя. Але й рік, коли гордість за те, що ти українець стала безмежною, коли любов до Батьківщини досягла найвищої точки», - написала Каменських.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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