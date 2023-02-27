Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка має дві доньки - 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка вже пішла стопами мами та організувала молодіжну панк-рок групу. А минулого року Маша закінчила в Україні школу та вступила до Лондона, де навчається і зараз. Там молода артистка знайшла молоду людину на ім'я Артур з України. Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу дочка Полякової показала кумедні кадри зі своїм хлопцем. На них Маша теж була із вусами, піднявши настрій українцям.

"Хто з нас спокусливіший хлопець?", - Запитала Маша.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"хлопець схожий на Позитива з "Время и Стекло";

"Той, що з бородою";

"Маша однозначно"

"Вона вже не з тим нефором?";

"Твій хлопець дуже схожий на твою сестру".

Варто зазначити, що Маша, як і зіркова мати, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому дочка наривалася на критику через те, що показувала багате життя. Але Маша зазначила, що її знайомі з ЗСУ писали, що не хочуть, щоб усі плакали, доки вони виють.

Нагадаємо, дочка Полякової показала, як розважається з бойфрендом у лондонському гуртожитку.

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