Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська порадила топ-5 простих та корисних позицій йоги.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, які асани допоможуть позбутися стресу.

"Хто хоч раз займався йогою, знає, що це один із кращих способів відволіктися від тривожних думок, справ та просто присвятити час собі. Асани - свого роду заспокійливе для тіла та душі. Пропоную декілька позицій з йоги", — пише Марина Боржемська.

1. Поза дитини (асана для розтягування м’язів стегон, розслаблення всього тіла). Станьте на коліна так, щоб вони були зведені разом, стопи торкаються одна одної. Опустіть таз на п’яти. Глибоко дихайте. На видиху опустіть корпус на коліна, руки витягніть вперед, торкаючись долонями підлоги. Тазом тягніться до п’ят. Виконуйте 1-2 хв.

2. Поза дерева (асана для розвитку балансу, а також зміцнення колінних суглобів). Станьте рівно, повільно підійміть руки вгору та з’єднайте долоні над головою. Розслабте плечі. Підніміть праву ногу, зігніть в коліні, а стопу розташуйте на внутрішній частині стегна. Пальці ноги направлені вниз. А коліно - чітко в бік. Зафіксуйте позицію.

3. Поза верблюда (асана для витягування хребта, зміцнення м’язів стегон, розтяжки шиї). Встаньте на коліна, щоб стегна та гомілки утворили прямий кут. Обережно прогніть спину назад, обхопивши долонями стопи. Голову повільно відкиньте назад. Зведіть лопатки. Старайтесь розтягувати весь хребет. Через 1 хв закінчіть виконання.

4. Поза кішки-корови (асана для розтягування хребта та розслаблення тіла). Станьте на коліна, руки рівні - як під час виконання планки. Глибоко вдихніть, а під час видиху прогніть спину всередину, розправивши грудну клітину. Голову при цьому підійміть вверх. Груди, сонячне сплетіння та живіт направлені вниз. Зафіксуйтесь. Продовжуйте глибоко дихати. На видиху вигніть спину дугою - в позу корови. Повторіть.

5. Поза собаки мордою вниз (асана для розтяжки хребта, стабілізації кровообігу). Встаньте на коліна, долоні відведіть трохи вперед. Зафіксуйтесь пальцями рук та ніг. Відштовхніть таз назад, повністю випряміть ноги. Лінія хребта при цьому - рівна. Погляд направлений вниз. Розкрийте грудну клітину, зводячи лопатки. Старайтесь не відривати стопи від підлоги. Виконуйте декілька хвилин.

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