Популярний український шеф-кухар та ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво давно сподобався українським глядачам своєю харизмою та професіоналізмом. Усі його знають, як незмінного суддю багаторічних сезонів шоу "Майстер Шеф". А на початку війни Ектор вразив ще й своєю людяністю, добротою і навіть проукраїнським патріотизмом.
Шеф-кухар активно веде свої соцмережі, де показують і його роботу, і волонтерство та особисте життя. У всьому цьому простежується відмінне почуття стилю та вроджена харизма та елегантність.
Ми вирішили зібрати топ-5 найкращих образів головного судді "Майстер Шеф".
Образ №1
У фінальному випуску "Майстер Шеф. Професіонали-3" Ектор Хіменес-Браво прийшов на зйомки у бордовому велюровому піджаку, яким затьмарив усіх.
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Образ №2
В одному з випусків Ектор вийшов в ефір у ніжному весняному образі. На ньому була світла сорочка в листяний принт, темний жилет і світлі штани. Це виглядало дуже свіжо.
Образ №3
Ще один неймовірний образ Ектора складався із зеленуватої "мармурової" футболки, поверх якої вона одягла темно-зелену сорочку незвичайного крою, а рукави трохи закотив.
Образ №4
Ще один образ, що запам'ятовується, з жилеткою – це випуск, де Ектор з'явився в темній сорочці з незвичайним принтом, який нагадує соняшники. А жилет був насиченого темного відтінку.
Образ №5
Черговий образ, який запам'ятався глядачам – свіжий та світлий. Тут Хіменес-Браво в піджаку ледь помітно жовтого відтінку, під яким у нього чогось блакитна футболка.
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