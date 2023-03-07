Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати торт "Прага" в домашніх умовах.
Для шоколадного бісквіту беремо:
- 160 г вершкового масла (жирністю 62%, кімнатної температури)
- 160 г цукру
- 4 яйця (кімнатної температури)
- 80 мл вершків (жирністю 10-15%)
- 100 г чорного шоколаду
- 140 г борошна
- 6 г розпушувача
- 25 г какао-порошку
Для празького крему:
- 1 жовток
- 20 мл води
- 200 г згущеного молока
- 200 г вершкового масла (жирністю 62%, кімнатної температури)
- 15 г какао-порошку
- 30 мл коньяку
Сироп для просочення:
- 100 г абрикосового варення
- 50 мл води
- 30 мл коньяку
Для глазурі:
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- 130 г чорного шоколаду
- 30 мл рослинної олії
+20-30 г молочного шоколаду для декору
Для приготування шоколадного бісквіту спершу змішуємо сухі інгредієнти: борошно, какао-порошок та розпушувач. Вершки вливаємо до шоколаду та прогріваємо, шоколад має розтопитися.
Масло кімнатної температури збиваємо на повільній швидкості кілька хвилин — воно має посвітлішати і збільшитись в об'ємі. Додаємо до масла цукор, яйця і перемішуємо. Далі додаємо розтоплений шоколад і знову змішуємо. Додаємо сухі інгредієнти та перемішуємо до однорідної консистенції. Шоколадне тісто готове.
Наступний крок — треба підготувати форму. Беремо кондитерське кільце, ставимо на фольгу і з неї робимо дно. Виливаємо тісто у форму, щоб воно заповнило її приблизно на 2/3. Відправляємо форму в розігріту до 165 градусів духовку на 40-45 хв. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.
Спечений бісквіт залишаємо при кімнатній температурі, щоб він охолонув. Обережно знімаємо фольгу, вставляємо тоненький ніж біля края форми, прорізаємо по колу і знімаємо форму. Хлібним ножем зрізаємо верхню частину, вона нам ще знадобиться. Бісквіт розрізаємо на 3 коржа, кожен товщиною 1,5 см.
Далі готуємо празький крем. Відправляємо в сотейник воду та жовток, перемішуємо. Вливаємо згущене молоко і знову перемішуємо. Ставимо сотейник на плиту і підігріваємо основу для крему на середній температурі, постійно помішуючи віничком. Як тільки почне кипіти, знімаємо з плити. Переливаємо основу в миску, накриваємо харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі, щоб вона охолола.
Збиваємо вершкове масло, додаємо до нього какао-порошок, просіюючи через сито, та перемішуємо. Поєднуємо масло з какао та заздалегідь приготовлену основу. Вливаємо коньяк та знову перемішуємо крем.
Щоб приготувати сироп для просочення, змішуємо в сотейнику воду, абрикосове варення, яке попередньо потрібно пропустити через сито, і коньяк. Доводимо до кипіння, знімаємо з плити та охолоджуємо.
Обертаємо дощечку харчовою плівкою та ставимо на неї кондитерське кільце. Кладемо в форму корж і змащуємо його сиропом для просочення (сироп потрібно розділити на три частини, для кожного з трьох коржів). Потім викладаємо 1/2 крему і розподіляємо його. Накриваємо другим коржем, просочуємо сиропом, викладаємо решту крему. Кладемо третій корж і просочуємо сиропом. Обережно знімаємо кільце: краєчки мають бути рівними, за потреби вирівнюємо їх маленьким шпателем. Ставимо торт в холодильник на дві години.
Для глазурі змішуємо розтоплений на паровій бані або в мікрохвильовці чорний шоколад та олію. Маса має бути однорідною та блискучою.
Молочний шоколад розтоплюємо та заливаємо в мішечок з пергаменту — його ми використаємо для декору.
Стіл треба застелити харчовою плівкою. Ставимо на центр перевернуту миску. Обережно перекладаємо торт на миску та покриваємо його глазур'ю. Беремо мішечок з молочним шоколадом і робимо ним малюнок на глазурі.
Вершечок бісквіта, який ми залишили на початку, натираємо на тертці. Прикрашаємо боки торту бісквітною крихтою. Обережно переставляємо торт на презентаційну тарілку та відправляємо його в холодильник ще на 20-30 хв, щоб глазур стабілізувалась.
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