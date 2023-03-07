Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом одного из самых популярных тортов для любителей шоколада.

В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить торт "Прага" в домашних условиях.

Для шоколадного бисквита берем:

160 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры)

160 г сахара

4 яйца (комнатной температуры)

80 мл сливок (жирностью 10-15%)

100 г черного шоколада

140 г муки

6 г разрыхлителя

25 г какао-порошка

Для пражского крема:

1 желток

20 мл воды

200 г сгущенки

200 г сливочного масла (жирностью 62%, комнатной температуры)

15 г какао-порошка

30 мл коньяка

Сироп для пропитки:

100 г абрикосового варенья

50 мл воды

30 мл коньяка

Для глазури:

130 г черного шоколада

30 мл растительного масла

+20-30 г молочного шоколада для декора

Для приготовления шоколадного бисквита сначала смешиваем сухие ингредиенты: муку, какао-порошок и разрыхлитель. Сливки вливаем в шоколад и прогреваем, шоколад должен растопиться.

Масло комнатной температуры взбиваем на медленной скорости несколько минут – оно должно посветлеть и увеличиться в объеме. Добавляем в масло сахар, яйца и перемешиваем. Далее добавляем растопленный шоколад и снова смешиваем. Добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем до однороднуй консистенции. Шоколадное тесто готово.

Следующий шаг – нужно подготовить форму. Берем кондитерское кольцо, ставим на фольгу и из нее делаем дно. Выливаем тесто в форму, чтобы оно заполнило ее примерно на 2/3. Отправляем форму в разогретую до 165 градусов духовку на 40-45 мин. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Испеченный бисквит оставляем при комнатной температуре, чтобы он остыл. Осторожно снимаем фольгу, вставляем тоненький нож у края формы, прорезаем по кругу и снимаем форму. Хлебным ножом срезаем верхнюю часть, она нам еще понадобится. Бисквит разрезаем на 3 коржа, каждый толщиной 1,5 см.

Далее готовим пражский крем. Отправляем в сотейник воду и желток, перемешиваем. Вливаем сгущенку и снова перемешиваем. Ставим сотейник на плиту и подогреваем основание для крема на средней температуре, постоянно помешивая венчиком. Как только начнет кипеть, снимаем с плиты. Переливаем основание в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре, чтобы оно остыло.

Взбиваем сливочное масло, добавляем к нему какао-порошок, просеивая через сито, и перемешиваем. Соединяем масло с какао и заранее приготовленное основание. Вливаем коньяк и снова перемешиваем крем.

Чтобы приготовить сироп для пропитки, смешиваем в сотейнике воду, абрикосовое варенье, которое предварительно нужно пропустить через сито, и коньяк. Доводим до кипения, снимаем с плиты и охлаждаем.

Оборачиваем дощечку пищевой пленкой и ставим на нее кондитерское кольцо. Кладем в форму корж и смазываем его сиропом для пропитки (сироп нужно разделить на три части, для каждого из трех коржей). Затем выкладываем 1/2 крема и распределяем его. Накрываем вторым коржом, пропитываем сиропом, выкладываем оставшийся крем. Кладем третий корж и пропитываем сиропом. Осторожно снимаем кольцо: краюшки должны быть ровными, при необходимости выравниваем их маленьким шпателем. Ставим торт в холодильник на два часа.

Для глазури смешиваем растопленный на паровой бане или в микроволновке черный шоколад и растительное масло. Масса должна быть однородной и блестящей.

Молочный шоколад растапливаем и заливаем в мешочек из пергамента – его мы используем для декора.

Стол нужно застелить пищевой пленкой. Ставим на центр перевернутую миску. Осторожно перекладываем торт на миску и покрываем глазурью. Берем мешочек с молочным шоколадом и делаем им рисунок на глазури.

Верхушку бисквита, которую мы оставили в начале, натираем на терке. Украшаем бока торта бисквитной крошкой. Осторожно переставляем торт на презентационную тарелку и отправляем его в холодильник еще на 20-30 мин, чтобы глазурь стабилизировалась.

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