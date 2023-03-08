Як пише Politeka.net, Ірина Білик – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й висвітлює те, що відбувається в країні, а також особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала жартівливе фото, де потролила росіянок, які мають у палаючі хати заходити та коней на скаку зупиняти.

"Україночки найкращі та непереможні!

Хто зі мною згоден ставте у коментарях", - написала Білик у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Геніально";

"Краща Ірина Білик!!! Моя юність і жодного пропущеного концерту у Дніпрі";

"Ірочка, зі святом, пісенька нова? Я не чула";

"Зі святом україночки, перемоги та щастя всім, здоров'я вам";

"Удачі кожному з вас, мирного неба та перемоги нам усім";

"Ми, україночки, завжди найкращі!! Вистоємо!! І буде все у нас гаразд!!";

"Зі святом, жінки";

"Іринка Білик, зі святом Вас, красуня";

"Краща Ірина, обожнюю Вас і ваші пісні";

"Наші жінки та дівчата найкращі. Усіх захисниць вітаю з весняним святом, будьте завжди привабливими".

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