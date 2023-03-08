Як пише Politeka.net, Ірина Білик – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й висвітлює те, що відбувається в країні, а також особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала жартівливе фото, де потролила росіянок, які мають у палаючі хати заходити та коней на скаку зупиняти.
"Україночки найкращі та непереможні!
Хто зі мною згоден ставте у коментарях", - написала Білик у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Геніально";
"Краща Ірина Білик!!! Моя юність і жодного пропущеного концерту у Дніпрі";
"Ірочка, зі святом, пісенька нова? Я не чула";
"Зі святом україночки, перемоги та щастя всім, здоров'я вам";
"Удачі кожному з вас, мирного неба та перемоги нам усім";
"Ми, україночки, завжди найкращі!! Вистоємо!! І буде все у нас гаразд!!";
"Зі святом, жінки";
"Іринка Білик, зі святом Вас, красуня";
"Краща Ірина, обожнюю Вас і ваші пісні";
"Наші жінки та дівчата найкращі. Усіх захисниць вітаю з весняним святом, будьте завжди привабливими".
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