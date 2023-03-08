Ще влітку минулого року Злата Огнєвіч із сарказмом висловилася про артистів, які півроку просиділи за кордоном, а потім поїхали з концертами для військових. Пізніше Маша Єфросиніна, не називаючи імені, поскаржилася на відому українську співачку, яка нібито критикувала їх із Олею Поляковою, коли вони вляпалися в мовний скандал та повернулися до України.

В програмі ЖВЛ Злата Огнєвіч вперше прокоментувала цей скандал. Вона зізналася, що не чекала такої реакції від Єфросиніної та Полякової.

"Коли я це побачила, я була приголомшена. І я дуже здивувалася тому, що в Олі і в Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе. І в тому числі об'єктивна оцінка мене. Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві. І я можу їм побажати лише мудрості", — заявила співачка.

Вона також спробувала пояснити, що мала на увазі в сторі, які так образили Єфросиніну та Полякову, але не стала називати імена артистів, до яких зверталася насправді.

"В своєму дописі в сторіс моя мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових. Я не знала, що Маша Єфросиніна артист. Але це їхня позиція", — додала Огнєвіч.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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